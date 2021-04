Araxá: CBMM doa equipamentos para ajudar na vacinação contra a COVID-19

A assinatura do contrato de entrega dos equipamentos, entre prefeitura de Araxá e CBMM, aconteceu nesta segunda-feira (5), no gabinete do prefeito Robson Magela (foto: Prefeitura de Araxá )

Para melhorar a estrutura de imunização contra a COVID-19 em Araxá, no Triângulo Mineiro, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) doou 500 bobinas de gelo reciclável rígido, um freezer horizontal 420 L para acondicionamento das bobinas, 4 caixas de transporte de imunobiológicos, 20 termômetros digitais com cabo extensor e 50 caixas com termômetros acoplados. Todo material será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

LEIA MAIS 21:15 - 31/03/2021 Araxá lança site com pré-cadastro, cronograma e notícias da vacinação

09:37 - 23/03/2021 Araxá atinge 105% de ocupação de leitos UTI/COVID

10:56 - 12/03/2021 COVID-19: Araxá e Frutal implantam barreiras sanitárias nas principais vias A assinatura do contrato de entrega dos equipamentos, entre a Prefeitura de Araxá e CBMM ocorreu nessa segunda-feira (5), no gabinete do prefeito Robson Magela. Além dele, participaram do contrato de doação o vice-prefeito, Mauro Chaves, a secretária interina de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, o gerente de Engenharia da CBBM, Leonardo Rocha e o analista de Relacionamento Comunidade da CBMM, Álvaro Rezende. Para Leonardo Rocha, toda e qualquer ação que possa contribuir para ajudar e salvar uma vida é válida. "Independentemente da magnitude ou abrangência, no que pudermos colaborar para a disseminação da prática da vacinação e dos cuidados preventivos, nós iremos participar. A gente tem atuado assim e continuaremos atuando", afirmou. O prefeito Robson Magela ressalta que a participação da empresa no combate à COVID-19 é muito importante para o município. "Desde o início do ano passado, nos primeiros casos suspeitos do novo coronavírus, a CBMM tem focado suas ações na estruturação da rede de saúde do município. Precisamos da cidade unida, das pessoas unidas, para vencer essa doença o mais rápido possível", ressaltou o prefeito de Araxá. Mais de 10 mil pessoas do município já receberam a primeira dose da vacina. Segundo informações do Vacinômetro de Araxá, 10.563 pessoas já receberam a primeira dose e 3.485 foram imunizadas com a segunda dose. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberaba, Araxá recebeu nesta terça-feira (6/4) mais 4.930 novas doses. Desta forma, desde o dia 20 de janeiro, a cidade completa um total de 16.214 doses recebidas, de 11 remessas enviadas pelo estado. As 4.930 novas doses serão utilizadas para vacinação dos idosos com mais de 65 anos, parte do pessoal das forças de segurança e para dar sequência à segunda dose dos idosos acimas de 70 anos e profissionais de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de Araxá, 223 idosos que vivem em instituições de longa permanência já receberam as duas doses da vacina. Além deles, 6.702 idosos com mais de 70 anos já foram imunizados, sendo que 1.854 deles já receberam as duas doses do imunizante; e também já foram vacinados na cidade 3.638 profissionais de saúde, sendo que 1.408 destes profissionais que já completaram as duas etapas de vacinação com a primeira e segunda doses. UTI/COVID no limite O Hospital Santa Casa da Misericórdia, único hospital de Araxá que atende pacientes da cidade e de sua microrregião com a COVID-19 (cerca de 250 mil pessoas), há mais de um mês convive com frequentes lotações de sua UTI/COVID, que já chegou a 105%. Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado no final da tarde desta terça-feira (6/4), está em 100%, ou seja, de 20 leitos disponíveis todos estão ocupados, sendo 11 pacientes de Araxá, três de Santa Juliana, dois de Perdizes, dois de Ibiá, um de Campos Altos e um de Pedrinópolis. Já nos leitos de enfermaria, a ocupação está em 42%. De 26 leitos disponíveis, 12 estão ocupados. Entre os pacientes, nove de Araxá, dois de Santa Juliana e um de Campos Altos. Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 7.935 casos positivos, sendo que destes 7.180 estão recuperados, 639 estão sendo monitorados e 116 pessoas morreram.