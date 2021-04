Araxá lança site com pré-cadastro, cronograma e notícias da vacinação

Novo site quer dar transparência e levar mais informação à população sobre a vacinação em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá lançou nesta quarta-feira (31/3) um site A Prefeitura delançou nesta quarta-feira (31/3) um site (www.araxavacina.com.br ) para pré-cadastro de vacinação contra a COVID-19. Além disso, nesta nova plataforma o cidadão araxense poderá encontrar vídeos, cronograma e notícias relacionadas à vacinação na cidade, entre outras informações.

Nesta quarta-feira a vacinação na cidade foi voltada aos idosos de 70 a 72 anos e nesta quinta (1º/4) será a vez dos idosos com 78 e 79 anos tomarem a 2ª dose da vacina.





Até o momento, 10.170 doses já foram aplicadas no município de Araxá. Deste total, 7.333 foram da primeira dose e 2.837 da segunda dose.

Enquanto isso, em outra frente de combate à doença, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, o único hospital do município e de toda a microrregião que atende pacientes com a COVID-19, a taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID continua nos 100%, segundo o atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado pela Secretária Municipal de Saúde no final da tarde desta quarta-feira (31/3).



Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID da Santa Casa está em 54%.

Ainda conforme o último boletim, desde o início da pandemia foram contabilizados em Araxá 7.700 casos positivos da doença, sendo que destes 6.816 se recuperaram, 773 estão em recuperação e 111 pessoas morreram.

O novo site

Para facilitar a divulgação da campanha de imunização contra a COVID-19 e dar mais transparência à população em relação ao processo de aplicação das vacinas, a Prefeitura de Araxá informa que lançou o site Araxá Vacina - www.araxavacina.com.br

De acordo com nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Araxá, a plataforma tem o objetivo de promover um controle maior em relação a quantidade de pessoas existentes em cada grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, além de evitar filas nas Unidades de Saúde.

“O pré-cadastro não é um agendamento, mas visa garantir um atendimento mais rápido nos locais de aplicação, visto que, feito esse pré-cadastro, é gerado um comprovante que deve ser apresentado junto aos documentos pessoais no dia da vacinação.

A plataforma contém dados como a quantidade de doses distribuídas, as faixas etárias beneficiadas, o cronograma de vacinação, locais para aplicação, perguntas e respostas, além de notícias e vídeos relacionados à COVID-19 no município”, diz nota da prefeitura de Araxá.

A inscrição no novo site de Araxá não é obrigatória. Quem não tiver acesso à internet ou não conseguir realizar o pré-cadastro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, poderá se vacinar normalmente, de acordo com o cronograma. Basta comparecer à Unidade de Saúde com a cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, destacou que o site é uma ferramenta que irá trazer mais transparência aos dados da vacinação. “Agora as pessoas conseguem acompanhar qual grupo já foi vacinado, a data, quais são os locais para aplicação e principalmente realizar o pré-cadastro, de acordo com a etapa que será atendida naquele período. Isso nos auxilia também a ter uma estimativa e controle da quantidade de pessoas que serão imunizadas e planejar melhor a faixa etária contemplada”, ressaltou.