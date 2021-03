COVID-19: Araxá chega a 100 mortes e prefeitura decreta três dias de luto

Bandeiras hasteadas em meio-mastro em sinal de luto às vítimas da COVID-19 em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

O município de Araxá registrou a 100ª morte causada pelo novo coronavírus nessa quinta-feira (25/3); trata-se de um homem de 70 anos. Diante do triste número, a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias e também divulgou um vídeo em homenagem às vítimas.

Neste momento, de acordo com último boletim epidemiológico de Araxá, divulgado no final da tarde desta sexta-feira (26/3), a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID da cidade, que já chegou ao limite, está em 85%.

Dos 20 leitos disponíveis na Santa Casa de Misericórdia – único hospital do município e de toda a sua microrregião com vagas em leitos para pacientes com a COVID-19 – 17 estão ocupados, sendo 12 pacientes de Araxá, um de Perdizes e um de Ibiá.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID da Santa Casa está, atualmente, em 88%, sendo que de 26 leitos disponíveis, 23 estão ocupados. Entre os pacientes, 19 são de Araxá, três de Santa Juliana e um de Ibiá.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 7.477 casos positivos, sendo que destes 6.537 estão recuperados, 838 em recuperação e 102 pessoas morreram.





"Hoje, todo mundo conhece alguém que morreu de COVID-19, seja um familiar, um amigo próximo ou um conhecido.

E por meio desse decreto (luto oficial de três dias), quero expressar meu profundo respeito a Araxá, a esses familiares e amigos que nessa próxima Páscoa não terão aqueles que amam por perto", lamentou o prefeito de Araxá, Robson Magela.

O prefeito alerta sobre o atual momento em que a doença tem se manifestado de forma mais agressiva, principalmente após o registro de novas variantes.

"O vírus não está mais agressivo apenas entre pacientes idosos. Já temos registros de crianças e jovens sendo internados.

Estamos lutando contra um inimigo invisível e ele bate à nossa porta. Cabe a nós agora, mais do que nunca, começar a pensar e agir no coletivo; e não só individualmente", advertiu o prefeito.

Pelos próximos três dias, as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá que ficam em frente ao Centro Administrativo permanecerão hasteadas a meio-mastro.

“Enquanto durar o luto, estão proibidas celebrações, comemorações ou festividades, mesmo que de forma remota”, diz nota da Prefeitura de Araxá.

Mensagem de força, fé, consciência e solidariedade

O araxaense Vicente de Paula Carvalho Junior, que perdeu os pais e dois tios para a COVID-19, deixou uma mensagem de força para as famílias de Araxá que perderam os seus entes queridos para a doença:

“Não questionem os desígnios de Deus. Eu acho que tudo isso tem um propósito divino. Cabe a gente aceitar e seguir em frente por nós e por eles; fazer a nossa parte e fazer, mesmo que em outro plano, com que as pessoas que se foram se orgulhem de nós. Devem ficar as boas lembranças, a gratidão e os ensinamentos vividos com as pessoas que se foram. Eu acho que isso é o mais importante”, declarou.

Vicente, que é técnico em mineração, lamentou o fato de que as restrições impostas pela onda roxa não estejam surtindo o efeito desejado em Araxá.

“Eu peço encarecidamente para a população de Araxá que faça a sua parte: evite aglomerações, se organize para sair menos e ir menos vezes em farmácias e supermercados, e não promovam encontros às escondidas em chácaras, com turmas. Além disso, não deixem de usar, o tempo todo, a máscara e o álcool em gel ao saírem de casa. Temos que pensar tanto na nossa proteção quanto na proteção do próximo”, alertou Vicente Junior.