COVID-19: taxa de ocupação de leitos de UTI de Araxá volta aos 100%

O Hospital Santa Casa de Misericórdia é o único de Araxá e de toda a sua microrregião com vagas em leitos de enfermaria para pacientes com a COVID-19 (foto: federassantas.org.br)

O boletim epidemiológico da COVID-19 em Araxá divulgou, nesta terça-feira (30/3), que a taxa de ocupação de UTI para pacientes com COVID-19 na cidade voltou aos 100%. Há mais de um mês, esse índice, que já chegou a 105%, vem apresentando pequenas alterações e, desta forma, sempre ficando perto do limite.



Enquanto isso, quase 10% da população araxaense já foi vacinada contra a doença.

Conforme o último boletim, todos os 20 leitos UTI/COVID do município estão ocupados, sendo que 14 pacientes são de Araxá, dois de Perdizes, dois de Ibiá, um de Santa Juliana e um de Pedrinópolis.

Por outro lado, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria da cidade é menos preocupante e está em 61%. Dos 26 leitos disponíveis, 16 estão ocupados; destes, 13 pacientes são de Araxá, dois de Ibiá e um de Perdizes.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia é o único do município e de toda a sua microrregião com vagas em leitos para pacientes com a COVID-19.

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade natal do governador Romeu Zema 7.650 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 6.742 estão recuperados, 799 estão sendo monitorados e 109 morreram.

(foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá já vacinou quase 10% de sua população

De acordo com a Secretaria de Saúde de Araxá, já foram aplicadas na cidade 10.170 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que 7.333 pessoas receberam a primeira dose e destas 2.837 pessoas receberam a segunda dose.

Nesta terça-feira (30/3), a vacinação contra a COVID-19 no município foi voltada aos idosos de 73 a 74 anos pelo sistema de drive-thru em quatro Unidades de saúde: Uninorte, Unileste, Unioeste e Uninordeste. Para a imunização foram feitas duas filas: uma para idosos que estavam em veículos e outra para pedestres.

Já nesta quarta-feira (31/3), também das 8h às 16h, a vacinação na cidade será voltada aos idosos de 70 a 72 anos. Ainda segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a imunização na Unileste, Uninorte, Unioeste e Uninordeste vai também vai ocorrer em duas filas, uma para o formato drive-thru e outra para pedestres.