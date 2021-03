Portugueses retidos em BH pedem ajuda para retornar à Europa

Por causa da pandemia, voos diretos de Minas Gerais para Lisboa, feitos pela TAP, estão suspensos (foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Lisboa, em Portugal, está há três meses retido em Belo Horizonte enquanto aguarda retorno do Consulado Português de quando poderão voltar para casa. Com a suspensão de voos brasileiros para o país europeu desde 29/1, diversos portugueses precisaram recorrer a autorizações do governo para conseguir um lugar nas viagens de repatriação. Um casal de, em Portugal, está há três meses retido em Belo Horizonte enquanto aguarda retorno do Consulado Português de quando poderão voltar para casa. Com a suspensão debrasileiros para o país europeu desde 29/1, diversos portugueses precisaram recorrer a autorizações do governo para conseguir um lugar nas viagens de

Ambos trabalham em Portugal e constantemente precisam justificar as faltas profissionais, conta Sara: “Todas as vezes que remarcam nossa passagem eu aviso ao meu chefe quando vamos retornar e, em seguida, precisamos desmarcar tudo, porque o voo é cancelado”.

Segundo ela, os avisos de cancelamento são feitos por e-mail pela agência de viagem portuguesa que vendeu os bilhetes. Sabendo que a suspensão de voos ainda está vigente, Sara e António tentaram se candidatar para os voos de repatriação, entretanto não obtiveram retorno do Consulado de Portugal em Belo Horizonte.

Entre e-mails e ligações, a passageira afirma que se sente desemparada, sem saber quando poderá voltar para casa: “Os voos estão ocorrendo, mas não sabemos os critérios que estão usando para selecionar. O consulado português em BH não retorna as ligações. Quando atenderam presencialmente, falaram que não poderiam fazer nada e nem sequer anotaram nosso nome em alguma lista”.

O casal faz controle com médicos e usa medicamentos para problemas de saúde. De acordo com Sara, seus remédios ainda estão no estoque, entretanto a medicação do marido não vende no Brasil e a falta de acompanhamento por período muito prolongado pode agravar o estado dele.

“Aqui é muito caro e só tem fórmulas similares, mas não o remédio mesmo. Ele não terá grandes problemas se ficar sem o medicamento por pouco tempo, mas já está há três meses” diz a mulher.

Na tentativa de conseguir um voo para Lisboa, o casal entrou em contato com a empresa aérea TAP Air Portugal e preencheu um formulário, entretanto também não teve retorno.

Segundo a companhia, os aviões não estão autorizados a decolar do Brasil com destino a Portugal desde janeiro, e os voos feitos tiveram aprovação do governo português, que encaminha a lista de passageiros que irão viajar. O processo de triagem e análise é feito por consulados e embaixada.



A palavra da Embaixada de Portugal

Procurados pela reportagem, a Embaixada de Portugal disse que os cidadãos da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen (grupo de 26 países europeus), os familiares ou os cidadãos de países terceiros com residência legal em território português, que tenham necessidade de regresso urgente a Portugal, devem encaminhar o pedido aos postos consulares do país no Brasil.

Além disso, afirmou que, por causa das restrições da capital mineira, o Consulado de Portugal em BH está atendendo por e-mail e respondendo às demandas urgentes.



Segundo a embaixada, o consulado de BH registra cerca de 200 cidadãos retidos, sendo 10 em situação considerada prioritária.

Na capital mineira, os interessados pelos voos de repatriamento devem encaminhar e-mail para consulado.belohorizonte@mne.pt.

Veja a nota na íntegra:

Os cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, os seus familiares, ou os cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional que tenham necessidade de regresso urgente a Portugal devem manifestá-la junto dos postos consulares de Portugal no Brasil, que procedem à devida recolha da informação e oportunamente a transmitem à companhia aérea TAP Air Portugal. Esta levará a cabo o contacto com os cidadãos identificados pela rede consular.





Decorrem neste momento os preparativos para a realização do quarto voo de apoio ao regresso a Portugal organizado pelo Estado português e operado pela TAP.



O Consulado de Portugal em Belo Horizonte está a responder à totalidade dos e-mails recebidos. Recorda-se igualmente que embora o atendimento ao público esteja suspenso, por conta da situação decorrente da pandemia, continuam a ser atendidos os casos urgentes ou emergências, incluindo os casos de cidadãos retidos devido à suspensão de voos.



Não é verdade que existam mil cidadãos identificados nesta situação ou que essa referência tenha sido feita pelos serviços.



O Consulado em Belo Horizonte tem registo de cerca de 200 cidadãos retidos, dos quais cerca de dez em situação considerada prioritária.

Não está prevista a realização de voos de apoio ao regresso a Portugal com saída de outras cidades brasileiras além de São Paulo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina