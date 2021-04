Educador físico promove live para ajudar colaboradores de academias em BH

Gustavo Heronville trabalha em uma rede de academias e pensou em uma alternativa para ajudar os profissionais do setor que estão enfrentando dificuldades, sem poder trabalhar (foto: Rafael Costa/Divulgação ) dificuldades durante a pandemia. Educador físico e gerente de uma grande rede de academias de Belo Horizonte, Gustavo Heronville está promovendo uma live musical para arrecadar cestas básicas e ajudar os profissionais do setor. Ele, que também é cantor de um grupo de axé, sentiu a necessidade de ajudar colegas da área fitness que estão enfrentandodurante a pandemia.

Fechados por tempo indeterminado, os espaços fitness enfrentam um problema maior que em 2020. Segundo o educador, “ano passado ficamos fechados por seis meses direto, mas tinha o auxílio. Os colaboradores tiveram os contratos suspensos e o governo arcou com os salários. Não foi completamente, mas já ajudou”.

Desde o fim do subsídio que garantia redução de jornada e suspensão de contratos, empresas de todos os setores sentiram o efeito ainda maior da crise. Para as academias, o faturamento costuma ser maior nos primeiros meses do ano: “O Natal do comércio é o janeiro da academia”, diz Heronville.

Sem garantia do programa de auxílio, Gustavo pensou em uma ação que pudesse ajudar não só os colaboradores da rede que ele é gerente, mas de todas as academias em BH. “É uma iniciativa de cunho pessoal, não estou pedindo diretamente para a academia que trabalho, mas para todas que estiverem precisando. E a ação não tem nenhum viés político, é apenas para ajudar os funcionários”, diz.

valor delas, no sábado (10/4), às 16h. “A ideia é não deixar o pessoal passando fome mesmo”, diz Gustavo. Cantor da Banda Axé%u0301 Vintage , ele vai promover uma live musical para arrecadar cestas básicas ou odelas, no sábado (10/4), às 16h. “A ideia é não deixar o pessoal passando fome mesmo”, diz Gustavo.

Em parceria com um estúdio da capital, a banda fará a transmissão ao vivo pelo YouTube e na tela, ficará disponível um QR Code, que pode ser escaneado e levará à conta de doação. A expectativa é arrecadar R$ 20 mil ou 300 cestas básicas. De acordo com o educador físico, a publicação na rede social surtiu efeito, já que ele recebeu 70 cestas.

Aos responsáveis por academias de BH, Gustavo deixa um recado: “Quem tiver interesse pode e deve entrar em contato comigo para informar que também está precisando”. Além disso, ele faz o convite à quem puder realizar a doação em dinheiro ou física, que terá o endereço de entrega divulgado durante a live, no dia 10/4.

E para quem deseja contribuir com as doações antecipadamente, os métodos estão disponíveis em:

PicPay: Axé Vintage Pix: contato@gustavoheronville.com.br

