Kalil decide prorrogar fechamento do comércio de BH

Lojas de roupas e outras atividades não essenciais continuarão fechadas em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Em reunião na tarde desta terça-feira (6/4), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) decidiu manter as restrições no comércio não essencial de Belo Horizonte por tempo indeterminado. A decisão ocorreu depois de encontro que inicialmente seria nesta quarta-feira (7/4), mas foi antecipado, e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e dos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás.





Aos domingos, o município continuará com padarias, supermercados e açougues fechados para evitar aglomerações.





Segundo a PBH, continuarão liberados para funcionar os estabelecimentos de artigos farmacêuticos (incluindo as de manipulação), postos de combustíveis, óticas, artigos médicos e ortopédicos e o comércio de medicamentos e atendimento veterinários.



Os centros de saúde e hospitais permanecerão com as portas abertas.

Estado de Minas, a prefeitura alega que acatará as decisões do governo de Minas.



UTIs lotadas Já o toque de recolher foi revogado por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Em contato com oa prefeitura alega que acatará as decisões do governo de Minas.





Em seu último boletim epidemiológico, Belo Horizonte conta com 98,8% de ocupação de UTIs para COVID-19.



Já a ocupação de leitos de enfermaria está com 82,5%.



Ambos os indicadores se mantiveram no vermelho, nível considerado o mais grave na classificação do município.





O fator RT, que mensura a taxa de transmissão por infectado, caiu e está em 0,99, no nível verde. Isso quer dizer que 100 pessoas são capazes de contaminar outras 99.