Governador Valadares: médico Arnoldo de Souza será homenageado pelo Flu

O médico Arnoldo de Souza, entre os filhos Joana e Pedro, no Maracanã, estádio que ele frequentou desde a infância e onde aprendeu a amar o Fluminense. A foto é de 2014, durante a Copa do Mundo (foto: Arquivo pessoal) Arnoldo de Souza, que morreu no sábado (3/4) por complicações da COVID-19, será homenageado pelo Fluminense, que joga nesta terça-feira em Volta Redonda, contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca. O médico cardiologista, que morreu no sábado (3/4) por complicações da, será homenageado pelo Fluminense, que joga nesta terça-feira em Volta Redonda, contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca.



Seu estado de saúde se agravou e, sem vaga nos hospitais de Governador Valadares, ele foi transferido para o Hospital Norte D’Or, no Rio de Janeiro, onde permaneceu intubado. No sábado, ele morreu por causa de uma série de complicações em sua saúde.



A homenagem do Fluminense, seu time do coração, será durante o minuto de silêncio. Torcedor fanático do tricolor carioca, por influência de gente famosa, como o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues (a família de Arnoldo era vizinha de Nelson Rodrigues), Arnoldo por pouco não foi pai de um presidente do Fluminense.



Seu filho, o advogado Pedro Trengrouse, foi candidato a presidência do Fluminense, em 2016, na chapa “Verdade Tricolor”. No decorrer da campanha, Trengrouse desistiu da disputa para apoiar outra, do tricolor Cacá Cardoso.



Arnoldo de Souza teve atuação destacada na política, em Governador Valadares, sendo candidato a vice-prefeito, em 1996. Foi presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e depois, a convite do professor Darci Ribeiro, ingressou no PDT.



Foi secretário municipal de Cultura e secretário municipal de saúde, em Governador Valadares. Também presidiu a Associação Médica de Governador Valadares e Associação Brasileira de Ozonioterapia. Sempre foi um ferrenho defensor das ações do Sistema Único de Saúde (SUS).



Escritor e poeta, Arnoldo também foi membro da Academia Valadarense de Letras e colaborador de jornais de Governador Valadares, escrevendo crônicas e artigos.