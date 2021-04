Governador Valadares bate novo recorde com 18 mortes causadas pela COVID-19

O Hospital Municipal de Governador Valadares segue com sua triste rotina diária, registrando novos casos de COVID-19 e com a UTI lotada (foto: Tim Filho/Especial para o EM)









Os índices de ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS continuam em 100% no Hospital Municipal de Governador Valadares e no Hospital Bom Samaritano.



Na rede privada, que tem o Hospital Unimed-GV e o Hospital São Lucas, o índice é o mesmo.





Com as mortes registradas no último boletim, Governador Valadares tem 773 mortes confirmadas por complicações causadas pelo novo coronavírus desde março de 2020.



O número total de casos é de 20.580.



O número de vacinados com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 é de 28.855, enquanto apenas 9.792 receberam a segunda dose.





A partir desta terça-feira (6/4), serão vacinadas as pessoas com mais de 68 anos, que serão atendidas nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros e na Policlínica Central, ao lado do Hospital Municipal, no Centro da cidade.





Pontos de vacinação





Confira os pontos de vacinação, que vão atender a partir de terça-feira (6/4), das 8h às 12h





UBS Turmalina II e III (novo ponto de vacinação). Rua Cedro, s/nº, Bairro Turmalina





UBS Santa Terezinha (novo ponto de vacinação). Rua Omar Magalhães, 940, Bairro Santa Terezinha





UBS Esperança e Nossa Senhora das Graças. Rua Pirapora, 351, Bairro Maria Eugênia





UBS São Raimundo. Rua da Mica, 70, Bairro São Raimundo





UBS Santa Rita II. Avenida Washington Luís, 2.367, Bairro Santa Rita





UBS Mãe de Deus. BR 116, s/n°, Bairro Mãe de Deus





UBS Santa Helena. Rua Mariana, 33, Bairro Santa Helena





UBS São Pedro. Rua Pastoril, s/nº, Bairro São Pedro





UBS Vila do Sol e Vila dos Montes. Rua Fernão Dias, 750, Bairro Vila dos Montes





UBS Pérola. Rua Humberto Tavares Chagas, 78, Bairro Jardim Pérola





UBS Lourdes. Rua Paraná, 154, Bairro de Lourdes





Policlínica Municipal. Rua São João, s/n°, Centro (das 8h às 16h)





As pessoas devem levar documento de identificação com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação, se tiver.



A SMS pede que todas as pessoas que forem tomar vacina estejam de máscaras faciais, cobrindo nariz e boca, e cumpram as medidas de distanciamento social.





Mais um número assustador decausadas pelaemfoi divulgado no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (5/4), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foram registradas 18 mortes na cidade no fim de semana, sendo 11 apenas nas últimas 24 horas – as outras sete foram no sábado (3/4).