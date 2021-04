COVID-19: Minas tem 7.313 casos novos em 24 horas e passa de 1,23 milhão

Homem é preso suspeito de estuprar bebê da companheira no Barreiro

Mulher fica pendurada em telhado ao fugir das agressões do companheiro

No sistema de saúde mineiro, em um dia, mais 905 infectados pelo vírus precisaram ser internados em hospitais da rede pública e privada. O total acumulado registra 102.884 de pacientes até esta terça-feira.

Ainda segundo o relatório estadual, a média de idade de contaminação confirmada é de pessoas com 42 anos. Já nos números relativos aos óbitos, os que mais perdem a vida para a COVID-19 são os idosos de 70 anos.



De acordo com a SES-MG, 78% das mortes em Minas Gerais pelo coronavírus estão entre a faixa etária de 60 anos ou mais.

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.