Homem é preso suspeito de estuprar bebê da companheira no Barreiro

Um homem de 50 anos é suspeito de estuprar uma menina de 1 ano e oito meses, filha da companheira dele, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime, segundo a Polícia Militar (PM), foi denunciado na última sexta-feira (9/4) e o homem foi detido na tarde dessa segunda (12/4). Ainda de acordo com a polícia, ele estava ameaçado de linchamento na comunidade.









Ao voltar, ela encontrou a criança chorando bastante e viu sinais de estupro nela. A mulher voltou para a casa e contou tudo aos filhos do companheiro.





O caso se espalhou e, de acordo com a PM, familiares da criança, moradores e também os criminosos da comunidade passaram a procurá-lo. Eles planejavam, segundo a polícia, executá-lo com requintes de crueldade. Para evitar um novo crime, foi montado um grande aparato policial para localizá-lo.





De acordo com a Polícia Militar, eles acabaram descobrindo que o suspeito pretendia ir para Oliveira, no Centro Oeste de Minas Gerais. Após receberem informações de parentes do homem de que ele estava disposto a se entregar, ele acabou detido nesta segunda (12/4).





O homem não resistiu à prisão e foi levado à Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid).





O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes das investigações e aguarda resposta.