Ciclone no Sul do país pode causar ventos fortes em Minas

Ciclone trará ventos acima de 100 km/h (foto: pixabay )



O ciclone, causado por um sistema de baixa pressão, não trará chuva. Mas, com o vento, haverá queda na sensação térmica. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um ciclone vindo do Sul do Brasil pode causar vento forte em Minas Gerais a partir de hoje (10/8). As regiões do Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata serão as mais afetadas.O ciclone, causado por um sistema de baixa pressão, não trará chuva. Mas, com o vento, haverá queda na sensação térmica. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Uma frente fria também atingirá o território mineiro. Pela manhã, por volta das 6h, a temperatura pode voltar a cair chegando à 6ºC no Sul de Minas.





Outros estados afetados



Imagem gráfica mostra formação de ciclone (foto: Inmet)



Os estados de Santa Catarina e Paraná, no Sul, e São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste, também serão afetados pelo ciclone, com ventos fortes e possibilidade de chuva forte e torrencial. Em Santa Catarina, as rajadas no litoral devem ficar entre 80 km/h e 100 km/h.





Além do ciclone, a previsão do Inmet indica geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até sexta-feira (12/8). No sul do Mato Grosso e no nordeste de São Paulo também há pequena possibilidade de geada.