Mais chuva nesta quarta-feira (10/8) em BH e diversas regiões de Minas

Quarta-feira (10) tem céu nublado na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A previsão do tempo indica que a quarta-feira (10/8) será mais um dia de chuva em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu hoje fica parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca ao longo do dia.









No estado, a mínima foi de 8,3°C, em Águas Vermelhas, no Norte de Minas, e a temperatura máxima é esperada para o Noroeste e Norte do estado, com 34°C. Nessas regiões o tempo também fica mais seco, com índices de umidade próximos a 30%.





Além da capital, estão previstas chuvas no Sul, Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.