Acidente com carreta interdita Anel Rodoviário

Carreta seguia sentido Rio de Janeiro, mas, com o impacto, ficou na direção do Espírito Santo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um acidente envolvendo uma carreta, na madrugada desta quarta-feira (10/8), fechou o Anel Rodoviário nos dois sentidos na altura dos bairros São Gabriel e Maria Goretti, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

A carreta estava carregada de areia. O material ficou espalhado na pista. O veículo tombou e está em cima da mureta de proteção.

Às 7h40, apenas uma pista no sentido Vitória foi liberada. A rodovia sentido Rio de Janeiro segue fechada.

O caminhão seguia no sentido Rio de Janeiro, mas, com o impacto da batida, a cabine ficou na direção do Espírito Santo.

GRAVE ACIDENTE envolvendo carreta no Anel Rodoviário, pista sentido Vitória, próximo à estação São Gabriel. Evitem o trecho é busquem rotas alternativas. pic.twitter.com/ZTLxZSaZvU %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) August 10, 2022

Houve vazamento de óleo e militares do Corpo de Bombeiros jogaram serragem na pista.

O motorista da carreta contou aos bombeiros que foi fechado por um carro de passeio e caiu na canaleta da via. Ele tentou voltar o veículo para a pista, mas perdeu o controle e tombou sobre a mureta.

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma motociclista, de 25 anos, que passava no local no momento do acidente não conseguiu parar e bateu na carreta. Ela foi socorrida inconsciente, com hemorragia visível e suspeita de fratura na perna esquerda.

O motorista da carreta também foi socorrido e recebeu atendimento.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Evite o Anel Rodoviário nesta manhã. Não há previsão de liberação da pista.

A perícia está no local e vai investigar as causas do acidente.