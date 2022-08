Homem é preso por se passar por policial e vender CNHs

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, nesta terça-feira (9/8), em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, um homem suspeito de praticar crime de estelionato. Ele se passava por policial para vender CNHs, sem a necessidade de o candidato realizar exames, por R$ 5 mil.

Foi a segunda vez em menos de um ano que ele aplica o golpe.

De acordo com relatos de vítimas, o homem se identificava como policial para vender as carteiras de habilitação, no valor de R$ 5 mil, prometendo que o documento seria entregue após o pagamento da segunda ou terceira parcela. As pessoas enganadas percebiam o golpe após o homem não fazer mais contato.