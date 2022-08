Peregrinos mineiros vão percorrer mais de 400 quilômetros até Aparecida

Priminho e o cunhado Marquinhos em frente à igreja de Alpinópolis já concluíram hoje 80 quilômetros de caminhada e se juntam ao grupo alpinopolense (foto: Acervo pessoal)

Pela primeira vez o veterinário Marcos Antônio de Oliveira Ferreira, o Marquinho, e o agricultor Luiz Adriano de Souza Machado, o Priminho, saíram a pé em peregrinação, na manhã dessa segunda-feira (8/8), do Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, Sudoeste de Minas, com destino à Basílica Nacional de Aparecida (SP). O motivo: devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.