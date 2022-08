BH: veja como funciona o comércio no feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem

Celebrado em BH no dia 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem ocasiona mudanças no comércio da capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

O comércio está autorizado a funcionar no feriado municipal de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira, na próxima segunda-feira (15/8). Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) divulgou hoje (8/8) a lista de setores que não estão autorizados a funcionar, como atacado e varejo de produtos alimentícios, automóveis e acessórios e materiais de construção.

A Assunção de Nossa Senhora é comemorada no dia 15 de agosto pela Igreja Católica, porém, não é feriado no Brasil. A data celebra Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de BH.

A nota à imprensa da CDL também lista as regras a serem adotadas pelos lojistas que decidirem abrir as portas no feriado. Dentre elas, em relação aos funcionários, a jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo, o pagamento de hora extra com adicional de 70% do salário e a concessão de folga compensatória em até 60 dias.

Setores que não poderão funcionar

A entidade destaca que as regras para funcionamento neste feriado seguem a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Os estabelecimentos de setores que não forem abrangidos por ela deverão seguir os respectivos sindicatos. Segundo a CDL, não podem funcionar os setores de:

comércio atacadista;

comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios;

comércio atacadista de tecidos vestuário e armarinho;

comércio varejista de maquinismos, ferragens, tintas e material de construção;

comércio varejista de automóveis e acessórios.



No caso dos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 14h às 20h, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.

O Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas), por sua vez, definiu que as empresas da capital e da região metropolitana só poderão funcionar no feriado se estiverem em dia com a Taxa de CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) dos últimos dois anos.

Para solicitar o Certificado de Regularidade, é necessário entrar em contato pelo número (31) 98883-0199 (WhatsApp) ou o e-mail qualidade@sindilojasbh.com.br.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata