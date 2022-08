Garis usam técnicas de rapel na limpeza do Ribeirão Arrudas

Garis usam técnicas de rapel para recolher lixo do Ribeirão Arrudas (foto: Rodrigo Clemente/PBH)

Na manhã desta segunda-feira (8/8) a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), de Belo Horizonte, iniciou o trabalho de limpeza do Ribeirão Arrudas. A operação está prevista para acontecer até o fim de agosto, partindo da Avenida dos Andradas, próximo ao Boulevard Shopping, até um trecho localizado no bairro Alto Vera Cruz, na região leste da capital.De acordo com a chefe do Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da SLU, Erika Santos Resende, a limpeza do Ribeirão mobiliza 16 garis e conta com o suporte do Corpo de Bombeiros devido a complexidade do serviço que exige profissionais treinados em técnicas de rapel. A SLU, também, deslocou sua equipe de segurança no trabalho para o local.