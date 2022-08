BH amanhece com céu claro; nesta segunda-feira (8) a máxima é de 31°C

O céu permanecerá claro na maior parte do dia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Apesar da manhã mais fria, chegando a 16,3°, Belo Horizonte terá máxima de 31° nesta segunda-feira (8/8), e céu claro durante a maior parte do dia. Ao final da tarde, o céu pode ficar parcialmente nublado mas sem chance de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de BH, a umidade do ar deve melhorar nos próximos dias, ficando entre 35% a 40% durante a tarde. Essa melhora vale para terça e quarta-feira (9/8 e 10/8), pois a partir de quinta-feira (11/8) a umidade deve voltar a cair.

De acordo com os meteorologistas do Inmet, o calor, principalmente na parte da tarde, é passageiro. Haverá mudança a partir de amanhã (9/8), devido à chegada de uma frente fria seguida de uma massa de ar frio, declinando as temperaturas novamente, mas sem frio intenso.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen