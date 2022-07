Temperaturas são amenas em BH, e tempo seco predomina em regiões de Minas

Temperaturas em BH ficam entre 12,4°C e 26°C nesta quarta (20) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com mínima de 12,4°C e máxima prevista de 26°C, a quarta-feira (20/7) é de céu claro a parcialmente nublado na capital mineira. A sensação térmica foi de 6,8°C na estação Cercadinho, região oeste de Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Índices críticos de umidade têm sido registrados nas regiões do Triângulo, Noroeste, Norte e Central de Minas, e a previsão para hoje é de umidade relativa do ar abaixo de 30% nesses locais. O Inmet alerta para o cuidado com incêndios e queimadas neste período.

Cadê o frio?

As últimas semanas têm apresentado temperaturas amenas e o inverno não é tão rigoroso em Minas Gerais como em outros anos. Os recordes de frio registrados em maio de 2022 não se repetiram na estação.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes explica que isso tem acontecido porque a frente fria não chega até o estado. “Há um bloqueio atmosférico sob faixa central do país que impede o avanço da massa de ar frio, por isso as temperaturas ficam quase na média, nem tão frio de manhã e nem tanto calor à tarde. A predominância é de tempo ameno”, explica.