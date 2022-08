Temperatura em BH pode chegar aos 30ºC neste domingo (7/8)

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte tem um domingo (7/8) de poucas nuvens no céu, com temperaturas entre 14ºC e 30ºC. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95% e os ventos sopram com intensidade de fraca a moderada, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Para esta segunda-feira (8/8) a tendência de calor continua. A temperatura mínima esperada é de 15ºC e a máxima pode chegar a 31ºC. A nebulosidade, no entanto, tende a aumentar e a previsão para o dia é de tempo encoberto.Na terça-feira (9/8) o dia será nublado com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros na capital vão variar entre 16ºC a 28ºC.