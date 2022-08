Conheça o parque de BH que brotou de um lixão e hoje é convite ao lazer

Uma ilha de paz que faz qualquer um esquecer que está em área urbana e possibilita viajar nas paisagens de um dos mais belos parques de Belo Horizonte. O Parque Nossa Senhora da Piedade foi inaugurado em junho de 2008, no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH. A obra foi parte do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, chamado Drenurbs/Nascentes, uma concepção inovadora em relação aos recursos hídricos no meio urbano, na qual se prioriza a reintegração dos cursos d’água à paisagem, em contraponto à canalização como solução de drenagem usada durante muito tempo.

Como resultado, em seus 58 mil metros quadrados, a área, que antes era usada para descarte irregular de lixo, detritos e entulho, tornou-se um espaço ocupado por vegetação diversificada, com nascentes preservadas que abastecem um lago, na entrada do parque, e dão origem a cursos d'água que fluem percorrendo toda a extensão do terreno.

"É um lugar onde medito, pratico yoga, onde venho todos os dias. É muito bem cuidado e o ambiente é excelente" Rosinete Rodrigues, microempreendedora



(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um refúgio que atrai outros visitantes, além dos humanos: logo cedo, o espaço é ocupado por garças e mergulhões que voam da Pampulha para pescar no lago. Os mais observadores vão notar grande presença de pássaros, como beija-flores, sabiá, bicos-de-lacre, pombas-trocal, bem-te-vis, rolinhas, e até alguns tucanos – todos atraídos pelo grande número de árvores. São cerca de 100 pés de mangas, mais de 20 jabuticabeiras, goiabeiras, moitas de banana e 15 pitangueiras, além de pés de jambo vermelho, abiu, gabiroba, jatobá e graviola.

Referência em meio ambiente na Região Norte, o Parque Nossa Senhora da Piedade, que dispõe de uma unidade de educação ambiental, serviu como campo de pesquisas científicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre elas a que resultou no desenvolvimento de estrutura que permite maior permeabilidade para a água em regiões asfaltadas. Uma solução para alimentação do lençol freático em áreas densamente urbanizadas.

"Já recebi oferta de trabalho próximo de minha casa, mas recusei. Adoro trabalhar aqui, nesse ambiente. É um descanso para a mente e a alma" Marcos Antônio Oliveira, jardineiro



(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Maranhense de São Luís, Rosinete Rodrigues, de 48 anos, microempreendedora, classifica o lugar como “um dos melhores parques de BH”. “É um lugar onde medito, pratico yoga, onde venho todos os dias. É muito bem cuidado e o ambiente é excelente”, define. Há trinta anos morando em BH, Rosinete ainda lembra quando o local era depósito de lixo.

Mas os mais antigos se recordam de imagens ainda anteriores, que remetem a uma BH rural. “Praticamente nasci no bairro e lembro bem de quando aqui era uma pastagem e um curral, de antiga fazenda”, conta o aposentado Rogério Freitas, de 60, referindo-se à época que antecedeu o bota-fora. “Depois, com a revitalização, tornou-se parque ecológico, acho que dentro do projeto Manuelzão, que revelou o potencial ambiental do lugar”, afirmou, citando projeto criado em janeiro de 1997 por iniciativa de professores da Faculdade de Medicina da UFMG, com o propósito de lutar por melhorias nas condições ambientais que promovam qualidade de vida. “Venho quase todos os dias, ando de bicicleta, faço caminhada, tem muitas frutas. Esta época tem jatobá, depois, manga, ingá. Sou cidadão urbano, mas meu espírito é do mato”, revela o aposentado.

"Vi este parque nascer e crescer, eram fazendas, e tudo foi reconstruído. Recomendo demais, tanto para exercício físico quanto para tirar fotos. Há paisagens bonitas" Cátia Gomes de Brito, dona de casa



(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





JARDINEIRO FIEL Funcionário responsável pelos cuidados paisagísticos e de manutenção do espaço, Marcos Antônio Oliveira, de 42, fala com orgulho do seu trabalho e diz que se desloca, “com prazer”, já nas primeiras horas do dia, de sua casa em Betim, na Região Metropolitana de BH, para trabalhar na reserva. “Já recebi oferta de trabalho próximo de minha casa, mas recusei. Adoro trabalhar aqui, nesse ambiente. É um descanso para a mente e a alma.”

Além da rotina de regar todas as plantas, o que “leva uns dois dias”, o jardineiro tem cuidados especiais em períodos de estiagem. “Há plantas mais delicadas, que precisam de mais água. Temos uma variedade de plantas e flores, margaridas, camarão azul e vermelho, lírios... E também as frutíferas, jatobá, acerola, pau-doce, goiaba, manga, tem de várias espécies. Tem pé de manga-ubá com mais de 30 anos. Banana-prata, coquinho licuri... As pessoas podem consumir”, enumera.