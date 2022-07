Parque Guanabara é diversão e tradição

Luciano dos Reis e a esposa Rebeca aproveitaram as férias dos filhos Lucas e Rafaella para levá-los ao parque (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Diversão garantida para crianças, jovens e adultos, o Parque Guanabara faz parte da tradição de Belo Horizonte há 58 anos. Localizado na orla da Lagoa da Pampulha, em frente a Igreja São Francisco de Assis, o local atrai milhares de pessoas anualmente, principalmente durante o período de férias. Seja para conhecer a maior roda gigante de gôndolas produzida no Brasil, ou para passear em brinquedos típicos, como a “Lagarta” e a “Auto Pista”.





“Desde 1934, meu pai já pensava vir morar em Belo Horizonte. Ele conseguiu o objetivo dele que era achar um local fixo para instalar o parque, pois as viagens eram muito sacrificantes. Ter encontrado esse ponto foi fundamental. Na época, outros empresários do ramo eram céticos em relação ao sucesso do projeto, mas meu pai insistiu. E deu certo”, disse o sócio-proprietário Reynaldo Pereira.





Paulo Pereira dos Santos, fundador do Guanabara, faleceu em 1995, e deixou o parque para os quatro filhos e a esposa, que deram continuidade ao empreendimento. “Já tem quase 60 anos que o parque está em BH, por isso, ele também faz parte da história da cidade. Muita gente brincou aqui quando criança e, às vezes, já está trazendo os netos. Por isso, as histórias são entrelaçadas, sobretudo a Pampulha”, afirmou.





Roda gigante São mais de 25 atrações no parque, mas Pereira garante que o maior sucesso é, sem dúvidas, a roda gigante “Mirage”. “Tem muita gente que vem só para andar nela, pois é um aparelho que atende todas as idades. A roda gigante é a maior produzida no Brasil, com 36 metros. Ela foi inaugurada em 2010 e, desde então, é um dos brinquedos mais procurados”, disse. Para o sócio-proprietário do Guanabara, a ‘Mirage’ tornou o local mais romântico. “A prova disso é que, a cada ano, o Dia dos Namorados é muito movimentado. Realmente, o brinquedo é o símbolo do parque, embora tenha outros que, em alguns meses, vendam mais ingressos, como a ‘Lagarta’ e o ‘Auto pista’”, afirmou.





Divididos em brinquedos infantis, família, radicais/especiais e jogos/cinema, o local oferece diversão para todas as idades e atende os mais variados públicos. “Alguns brinquedos têm algumas restrições dependendo da altura da criança, por causa de medidas de segurança. A partir de 2007, o Guanabara passou por algumas alterações, pois começaram a chegar aparelhos mais voltados aos jovens e adultos e que, em muitos casos, a criança nem pode ir, como a ‘Sky Fall’e ‘Cataclisma’”, contou Pereira.





Apesar das restrições de alguns brinquedos, destinados ao público jovem, exemplo do “Tapete Mágico” e “Piratas do Caribe”, não faltam opções para os pequeninos. “Esses são os casos do ‘Carrossel’, ‘Pistinha’,‘ Safári’, ‘Patinho’, ‘Helipop’, ‘Xícara’ e ‘Circo’. Então o Guanabara ampliou o público pela gama de aparelhos, mas, antes, os brinquedos atendiam mais as crianças”, disse o sócio-proprietário.





Sair da rotina O funcionário da Cemig, Luciano dos Reis, 36, e a esposa Rebeca aproveitaram as férias dos filhos Lucas, 5, e Rafaella, 2, para levá-los ao parque. “Eles gostaram e se divertiram muito. Como o parque estava lotado, eles não conseguiram ir em todos os brinquedos que eles queriam. Mas, eles adoraram todos que os dois puderam brincar”, afirmou. Reis afirma que o passeio ajuda a sair da rotina. “É bom, pois as crianças sair de casa nas férias. Eu não cheguei a ir, mas a minha esposa foi no dos ‘aviõezinhos’. Como as crianças são menores, só puderam ir nos brinquedos da faixa etária delas, os menos radicais”, disse.





Ele, por sua vez, faz um alerta aos pais que forem levar seus filhos ao parque durante as férias. “Tem que tomar cuidado, pois o Guanabara está muito lotado e, por isso, tem que ficar ‘de olho’ nos meninos. Principalmente em dias de entrada franca, pois qualquer pessoa pode entrar no local, é necessário atenção”, explicou. A pedagoga Greiciely de Oliveira, 35, e a prima Gleiciele Campos, 31, também levaram os filhos Marina, 3, e Bernado, 3, para visitar o parque nesse início de férias. “Eles ficaram muito alegres e felizes. O parque estava mais cheio, mas as filas e os caixas estavam rápidos”, afirmou.





Ela disse que os dois brincaram em cinco brinquedos, mas os favoritos foram o ‘Carrossel’ e o ‘Red Baron’, por causa das cores e dinâmica do aparelho. “Nós duas também acompanhamos eles no ‘Carrossel’ e no ‘Trenzinho, e foi muito legal poder divertir com as crianças. Alguns brinquedos mais rápidos e com alguma insegurança, por conta da idade, permitem que os pais ou responsáveis façam companhia”, disse.





Greiciely, assim como Reis, chama atenção para o movimento do parque. “É um lugar muito tranquilo, mas nesse período de férias o local fica mais cheio, o que exige certos cuidados. Todos estavam usando máscara, as filas estavam organizadas e tem uma grande quantidade de caixas, mas é preciso ficar atento com as crianças”, contou.





Movimento Devido à pandemia de COVID-19, o Guanabara ficou fechado por mais de um ano, retornando somente em junho do ano passado. “Foi uma surpresa para todos nós aqui, quando o parque reabriu, pois o movimento aumentou 50% comparado a antes da pandemia, em algumas vezes esse número chegou a mais de 80%. E isso está se mantendo, graças a Deus o movimento está muito bom”, relembrou Pereira.