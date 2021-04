Linha do tempo: confira quantas vezes Kalil fechou BH durante a pandemia

Kalil: 'Conversar com Bolsonaro só se for com sinal de fumaça'

O primeiro fechamento da cidade aconteceu na Fase de Controle, em 20 de março de 2020. Nesta fase, apenas supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde em funcionamento no interior de shoppings centers e outros centros de comércio ficaram abertos.

Cerca de um mês depois, Kalil fez a primeira flexibilização, na qual ele chamou de "Fase 1", em que salões de beleza e varejo de imóveis também poderiam funcionar. A "Fase 2" dessa flexibilização, realizada em 8 de junho, foi marcada pela reabertura de lojas de artigos esportivos, bebidas, floriculturas, instrumentos musicais e tabacarias.

Em seguida à flexibilização, Kalil, pela primeira vez, em 8 de junho de 2020, precisou recuar. Novamente a cidade precisou voltar à fase em que apenas o comércio essencial podia funcionar.

Entre alguns “abres e fechas”, o prefeito acabou chamando a atenção dos políticos nacionais. O nome dele chegou até mesmo a ser cotado para vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) critou o prefeito de BH. Em declaração na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, Bolsonaro afirmou: "Dizem que não estou preocupado com a vida, que sou genocida. Prefeituras deitaram e rolaram no ano passado com o lockdown. E o povo reelegeu esses caras. Olha BH, reelegeram", afirmou.

Durante coletiva para anunciar mais uma retomada, Kalil respondeu o chefe do Executivo. Questionado sobre uma conversa direta com o presidente, o prefeito afirmou que "só por sinal de fumaça". "Eu sou prefeito de Belo Horizonte. Se o governador de São Paulo não consegue, se o governador do Rio de Janeiro não consegue...Bolsonaro não me recebe, só se for por sinal de fumaça", disse.