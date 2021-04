Veja os horários de funcionamento do comércio a partir de quinta em BH

Reabertura parcial ocorrerá a partir de quinta-feira (22/4) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Comércio varejista não contemplado na fase de controle: Segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista autorizada a funcionar, exceto comércio atacadista de recicláveis: Segunda-feira a sábado, entre 5h e 17h

Cabeleireiros, manicures e pedicures: Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza: clínicas de estética: Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio: Segunda-feira a sábado, entre 9h e 20h

Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers: Segunda-feira a sábado, entre 10h e 21h

Atividades no formato drive-in: Segunda-feira a sábado, entre 14h e 23h59min

Atividades de condicionamento físico (academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers): Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Serviços de alimentação, para consumo no local: restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similare: Segunda-feira a sábado, entre 11h e 16h Não há restrição de dia e horário para a entrega em domicílio e retirada

Comércio de alimentos em veículo automotor: Segunda-feira a sábado, entre 11h e 16h

Atividades presenciais em escola para ensino de esportes, música, arte e cultura; escola de idiomas; cursos diversos e centros de treinamento; centro de formação de condutores e cursos preparatórios: Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

Atividades presenciais em creche e escola de ensino infantil: Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento, André Reis, as feiras de rua, museus, galerias, cinemas, teatros, parque de diversão ainda não estão liberados. A reabertura será avaliada para os próximos 15 dias.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou na tarde desta segunda-feira (19/4) a redução das medidas restritivas contra a COVID-19 e a abertura gradual da atividade comercial na cidade, na quinta-feira, com funcionamento de serviços considerados não essenciais.O anúncio aconteceu durante pronunciamento seguido de entrevista coletiva, na sede da prefeitura. A decisão foi tomada após três dias de reuniões - entre quarta e sexta-feira - com o Comitê de Combate à COVID-19 da Prefeitura de BH, que analisa os indicadores na capital mineira e as propostas da sociedade civil.No último sábado (17/4), BH foi uma das cidades a deixar a onda roxa do plano Minas Consciente, do governo estadual. A capital mineira agora está na onda vermelha, que autoriza a flexibilização. Contudo, ela é apenas uma orientação e não uma imposição.Os indicadores epidemiológicos e assistenciais continuarão sendo monitorados diariamente, e a partir dos números, serão avaliadas novas aberturas. Embora ainda haja indicadores no vermelho (ocupação de leitos UTI Covid está em 81,1%) e amarelo (leitos de enfermaria estão em 58,9%), a tendência é de queda, o que justifica a reabertura de serviços não essenciais já nesta quinta-feira.

