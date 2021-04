COVID-19: idosos de 71 e 72 anos recebem a segunda dose da vacina em BH

Unidades de saúde e postos drive-tru recebem a faixa etária para mais uma etapa da imunização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Idosos de 71 e 72 anos recebem, nesta segunda-feira (19/4), a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. A etapa final da imunização para a faixa etária segue as recomendações do Ministério da Saúde e a aplicação deve ser feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados com a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac.









Nesta segunda-feira (19/4), as pessoas de 71 e 72 anos dão continuidade à campanha e são vacinadas nos mais de 150 centros de saúde para vacinação, das 7h30 às 16h30 e nos postos drive-thru, das 8h às 16h30. Todos os pontos de imunização podem ser conferidos no portal da prefeitura de BH





O idosos deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.





Walter Felix, de 72 anos, foi um dos vacinados no posto drive-thru do Boulevard Shopping (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) imunidade. Walter Felix, de 72 anos, foi um dos contemplados pela segunda dose da CoronaVac no posto drive-thru do Shopping Boulevard e o quarto de sua família a ser vacinado contra o coronavírus. Seus três irmãos mais velhos, de 76, 74, 72 e uma irmã mais nova, de 69 anos, também já receberam a





Em entrevista ao Estado de Minas, o aposentado disse que reconhece a gravidade da doença causada pela COVID-19, mas nunca sentiu medo de ser contaminado. “É um alívio mais para outras pessoas do que para mim. Não me incomodo de pegar doenças. Quando a gente era menino, pegava doença e nem tinha vacina. Vou morrer um dia, pode ser disso, do coração ou câncer, não me preocupo com a morte”, disse Walter.





Vacinômetro em BH





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, ao todo, até o momento, 460.875 moradores da cidade já receberam a primeira dose e 138.451 a segunda dose dos imunizantes. Deste número, a faixa etária dos mais velhos foi a mais abrangida pela campanha de vacinação, com 353.762 aplicações de primeira e 69.952 de segunda dose.