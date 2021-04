Kalil libera missas e cultos em BH; entenda o protocolo a ser seguido

Locais como a Paróquia de São Sebastião (foto), na Região Centro-Sul de BH, precisarão seguir protocolos para reabrir (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Respaldo do STF

A Prefeitura de(PBH) autorizou a retomada de celebrações religiosas presenciais a partir de quinta-feira (22/4). A flexibilização foi comunicada nesta segunda (23), durante anúncio de uma série de avanços nas ações de combate ao novo coronavírus . Não há restrição de horário para os templos.Para as, será necessário seguir diversas recomendações, como o distanciamento de 7 metros quadrados entre os fiéis. Os locais precisarão ter, na entrada, um cartaz informando a lotação máxima. Máscara e higienização das mãos e do ambiente também são obrigatórios.O secretário municipal de Planejamento e Orçamento, André Reis, explicou que o distanciamento de 7 metros quadrados a cada fiel compõe a regra geral estipulada aos comércios da cidade.Outras atividades, comode ginástica e salões de beleza, também poderão funcionar sem restrição de horário A ideia é que serviços que podem agendar atendimentos fiquem abertos por mais tempo para distribuir o fluxo de pessoas ao longo do dia.No início deste mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kássio Nunes Marques, decidiu, monocraticamente, pela abertura de, desde que em conformidade com medidas preventivas.À época, os indicadores da pandemia deem BH eram alarmantes e, por isso, os espaços estavam fechados.A decisão do magistrado não agradou ao prefeito belo-horizontino, Alexandre(PSD), que precisou abrir os locais.No último dia 8, contudo, o plenário do STF votou por manter a autonomia a estados e municípios sobre os rumos dos espaços religiosos Assim, as igrejas da capital mineira voltaram a fechar as portas.

