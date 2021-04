Kalil reforça posição após votação do STF: 'Decisão judicial se cumpre'

No último domingo (4/4), Kalil entrou com recurso para fechar igrejas durante a pandemia (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiu, nesta quinta-feira (08/04), que Alexandre Kalil (PSD), se posicionou. Por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe do Executivo municipal manteve o tom de que “decisão judicial se cumpre”. Minutos depois da votação noque decidiu, nesta quinta-feira (08/04), que estados e municípios podem restringir cultos e missas durante a pandemia da COVID-19, o prefeito de Belo Horizonte,, se posicionou. Por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe do Executivo municipal manteve o tom de que “decisão judicial se cumpre”.









Foi com Nunes Marques que Kalil travou uma batalha. No último sábado (03/04), o ministro emitiu uma liminar que permite o funcionamento de igrejas e templos. Em sua conta no Twitter, o prefeito de Belo Horizonte informou que não seguiria a decisão do Judiciário se apoiando no entendimento coletivo do próprio STF.





"Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais", escreveu o chefe do Executivo da capital mineira.