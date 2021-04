Fiéis de BH compareceram às igrejas após liminar de Nunes Marques

Igrejas abriram as portas neste domingo, para receber os fiéis, depois da decisão do ministro do STF, Kassio Nunes Marques. Na foto, movimento no Templo dos Milagres

Igrejas de Belo Horizonte aproveitaram a liminar de Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e celebraram cultos e missas de Páscoa neste domingo (4/4) com a presença de fiéis nos templos.

A reportagem do Estado de Minas registrou a movimentação em pelo menos três igrejas da Região Centro-Sul de BH. No Templo dos Milagres, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que fica na Avenida dos Andradas, muitas pessoas entravam e saíam do templo nesta manhã.

A situação era parecida na Igreja Universal do Reino de Deus, com entrada pela Avenida Olegário Maciel, no Bairro de Lourdes.





A postagem nas redes sociais do



Um pouco antes da postagem de Kalil, o Presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), publicou também na rede social a decisão do ministro que é seu indicado, como forma de apoio. Bastaram 3 horas e 46 minutos para que o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, já tivesse protocolado e assinado uma denúncia contra Kalil, pedindo a intimação pelo STF da autoridade municipal "sob as penas da lei".



Em decisão também célere, em menos de duas horas o mais novo ministro do STF, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, intimou o prefeito a prestar esclarecimentos, se fazer ciente e descrever quais as medidas que tomará para que a realização presencial de cultos e missas não sejam impedidos em BH. O prazo foi de 24 horas, com intimação à Polícia Federal para acompanhar o cumprimento da liminar e da AGU para que denuncie qualquer violação.

