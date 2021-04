'Preocupado com a vida', diz Duda Salabert ao apoiar decisão de Kalil

Prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) é contra decisão do ministro Nunes Marques de autorizar missas e cultos presenciais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A decisão do prefeito de Belo Horizonte,(PSD) de proibir atividades religiosas presenciais neste domingo de Páscoa (4/4) dividiu opiniões. Apesar de ter causado revolta em alguns religiosos, muitas pessoas saíram em defesa do chefe do Executivo municipal.