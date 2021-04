Kalil vira alvo de bolsonaristas após proibir cultos e missas presenciais

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), mantém decreto que suspende atividades religiosas presenciais (foto: Divulgação/PBH) Alexandre Kalil (PSD) decidiu Belo Horizonte que suspende atividades religiosas presenciais neste domingo de Páscoa (4/4). A medida, para evitar a disseminação da COVID-19 na capital mineira, revoltou grupos religiosos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que atacaram o chefe do executivo municipal. O prefeito(PSD) decidiu manter o decreto emque suspendepresenciais neste domingo de Páscoa (4/4). A medida, para evitar a disseminação dana capital mineira, revoltou grupos religiosos e apoiadores do presidente(sem partido), que atacaram o chefe do executivo municipal.









Em seu Twitter, Kalil negou a decisão do ministro e reafirmou: "O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais.”





Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do Prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) April 3, 2021







A decisão do prefeito de Belo Horizonte causou revolta de líderes religiosos, como o pastor Silas Malafaia , líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. “RESPOSTA AO PREFEITO DE BH, SENHOR KALIL! Deixa de ser inescrupuloso! Decisões liminar da justiça, SE CUMPRE! Ainda mais do STF. As igrejas em BH podem ter culto nesse domingo. O PREFEITO DE BH NÃO TEM AUTORIDADE MAIS SOBRE O ASSUNTO. BOBALHÃO!”, escreveu no Twitter.





RESPOSTA AO PREFEITO DE BH , SENHOR KALIL! Deixa de ser inescrupuloso ! Decisões liminar da justiça , SE CUMPRE! Ainda mais do STF . As igrejas em BH podem ter culto nesse domingo . O PREFEITO DE BH NÃO TEM AUTORIDADE MAIS SOBRE O ASSUNTO.BOBALHÃO ! %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 3, 2021







Na Câmara Municipal de BH, o vereador Nikolas Ferreira (PRTB) também se manifestou contra Kalil. “Que os cristãos não se curvem a esse decreto inconstitucional. Você é uma vergonha pra BH”, escreveu.





Nikolas ainda incentivou a população a descumprir o decreto do prefeito. “A Igreja sempre foi linha de frente em pandemias. Precisamos levar esperança, dar suporte e cuidar daqueles que precisam de cura na alma. Cristãos, ABRAM SUAS IGREJAS. Nossa liberdade NUNCA é retirada de uma vez só, é aos poucos”, afirmou.





A Igreja sempre foi linha de frente em pandemias. Precisamos levar esperança, dar suporte e cuidar daqueles que precisam de cura na alma. Cristãos, ABRAM SUAS IGREJAS. Nossa liberdade NUNCA é retirada de uma vez só, é aos poucos. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 3, 2021







No cenário estadual, o deputado bolsonarista Bruno Engler (PSL) também respondeu o prefeito de BH e criticou a medida. “Você não tem autoridade para violar a liberdade de culto religioso, garantida na Constituição, ainda mais agora com uma liminar de um Ministro do STF grantindo-a”, disse.





Ele também incentivou as pessoas a manterem o culto religioso e registrar, caso apareça a fiscalização da prefeitura. “Qualquer um que for impedido de realizar culto religioso presencial em BH registre o ocorrido. Kalil não pode passar por cima da liminar do Ministro Nunes Marques.”





Qualquer um que for impedido de realizar culto religioso presencial em BH registre o ocorrido. Kalil não pode passar por cima da liminar do Ministro Nunes Marques. https://t.co/rbE7ZU5xNw %u2014 Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) April 4, 2021







Deputados federais também se posicionaram contra a decisão do prefeito de Belo Horizonte. Junio Amaral (Aliança pelo Brasil), chamou Kalil de “ditadorzinho” e comparou ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).





Se o ditadorzinho de BH estivesse preocupado com a saúde de alguém, ele não teria suspendido a campanha de vacinação na cidade este final de semana. Nunca foi sobre saúde, é sobre controle! É sobre você obedecer ordens de déspotas sem questionamentos. %u2014 Junio Amaral (@cabojunioamaral) April 4, 2021







O deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) compartilhou a matéria do Estado de Minas e ironizou a situação. “Supremo colhendo o que plantou. Afinal, se disseram que decisão de prefeito valia mais do que a do Presidente da República, agora prefeito também acha que manda mais do que ministro do STF. Semearam a insegurança jurídica e colheram a anarquia!”, escreveu.





Supremo colhendo o que plantou. Afinal, se disseram que decisão de prefeito valia mais do que a do Presidente da República, agora prefeito também acha que manda mais do que ministro do STF. Semearam a insegurança jurídica e colheram a anarquia! https://t.co/J6wOQgxO2V %u2014 %uD83D%uDC4A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marco Feliciano (@marcofeliciano) April 3, 2021







Na mesma linha, o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) também criticou o STF por dar autonomia a estados e municípios para definir as regras sobre a COVID-19. “Tá aí o resultado da quebra da federação - e criação de estados confederados - feita pelo STF. Tiro no pé da própria Corte. Se estados e municípios tem mais poderes que a união, porque cumprirão decisão do STF?”





Alexandre Kalil diz que não vai cumprir decisão do STF.



Tá aí o resultado da quebra da federação - e criação de estados confederados - feita pelo STF. Tiro no pé da própria Corte. Se estados e municípios tem mais poderes que a união, porque cumprirão decisão do STF? pic.twitter.com/gL1TqMlT4E %u2014 Filipe Barros (@filipebarrost) April 4, 2021