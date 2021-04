Malafaia critica Kalil por não permitir cultos presenciais: ''Bobalhão''

Malafaia usou um vídeo de uma música para ironizar a COVID-19. ''Pandemia ou fraudemia?'', indagou (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, usou as redes sociais para atacar o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) O pastor, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, usou as redes sociais para atacar o prefeito de Belo Horizonte,(PSD) , que rejeitou decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques de liberar missas e cultos religiosos presenciais em todo o país









RESPOSTA AO PREFEITO DE BH , SENHOR KALIL! Deixa de ser inescrupuloso ! Decisões liminar da justiça , SE CUMPRE! Ainda mais do STF . As igrejas em BH podem ter culto nesse domingo . O PREFEITO DE BH NÃO TEM AUTORIDADE MAIS SOBRE O ASSUNTO.BOBALHÃO ! %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 3, 2021

"RESPOSTA AO PREFEITO DE BH, SENHOR KALIL! Deixa de ser inescrupuloso! Decisões liminar da justiça, SE CUMPRE! Ainda mais do STF. As igrejas em BH podem ter culto nesse domingo. O PREFEITO DE BH NÃO TEM AUTORIDADE MAIS SOBRE O ASSUNTO. BOBALHÃO!", escreveu Malafaia, em seu perfil no Twitter.





PANDEMIA OU FRAUDEMIA ? pic.twitter.com/dbBQx2ln6d %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 3, 2021

Momentos antes, o pastor usou um vídeo de uma música para ironizar a. "Pandemia ou fraudemia?", indagou Malafaia.





A liberação de cultos e missas presenciais foi anunciada nesse sábado (3/4). Indicado ao cargo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Nunes Marques determinou que sejam aplicados protocolos sanitários nos espaços religiosos, limitando a presença em cultos e missas a 25% da capacidade do público.

Após a decisão, o prefeito Alexandre Kalil afirmou, por meio de seu perfil no Twitter, que cumprirá a decisão do plenário do STF, que dá autonomia aos estados e municípios para decidirem sobre as medidas contra COVID-19.





"Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais.", escreveu Kalil.



Intimado









De acordo com a intimação, Kalil tem o prazo de 24 horas para esclarecer "as providências tomadas, sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal, nos termos da lei".

A Prefeitura de BH e o prefeito ainda não se posicionaram sobre a intimação.