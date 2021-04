Kalil: 'Ministro deveria visitar UTI antes de decidir liberar igrejas'

''Político com medo de crítica tem que mexer com outra coisa. Tenho couro grosso'', afirmou Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD), voltou a comentar nesta quarta-feira (7/4) a decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou missas e cultos presenciais durante a pandemia de COVID-19. Kalil disse ainda estar “estarrecido com a decisão”. O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), voltou a comentar nesta quarta-feira (7/4) a decisão do ministro, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberoupresenciais durante a pandemia de. Kalil disse ainda estar “estarrecido com a decisão”.









O prefeito também ressaltou que ignorar a decisão do ministro do STF pode ferir a democracia. “A decisão não tem eira nem beira, mas é do Supremo. O procurador me disse que desobediência civil é coisa de quem não respeita a democracia. Não quero isso no meu currículo”, justificou.

Ele comentou sobre a revolta de pastores bolsonaristas, que chegaram a chamar Kalil de “louco” e “bobalhão”. “Eu fui eleito. Eles tiveram quantos votos?”, rebateu. “Político com medo de crítica tem que mexer com outra coisa. Tenho couro grosso, isso aí não me incomoda em nada”, completou. Ele comentou sobre a revolta de pastores bolsonaristas, que chegaram a chamar Kalil de “louco” e “bobalhão”. “Eu fui eleito. Eles tiveram quantos votos?”, rebateu. “Político com medo de crítica tem que mexer com outra coisa. Tenho couro grosso, isso aí não me incomoda em nada”, completou.

Leia também: Kalil vira alvo de bolsonaristas após proibir cultos e missas presenciais Kalil ressaltou sua fé e disse que consultou padres e pastores antes da decisão. "Sou um homem religioso, católico, devoto de Santa Rita. Mas não tem lógica fechar o comércio e abrir as igrejas" afirmou. Ele reafirmou ter medo da doença. "Eu tô apavorado. Tenho filho médico, não vejo ele há 30 dias. Estou esperando a minha vacina." Entenda o caso O duelo entre Kalil e Nunes começou no último sábado (3/4), quando o ministro emitiu uma liminar que permite o funcionamento de igrejas e templos. Em sua conta no Twitter, o prefeito informou que não seguiria a decisão do Judiciário se apoiando no entendimento coletivo do próprio STF. "Em Belo Horizonte, acompanhamos o Plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais", escreveu Kalil.

Nunes Marques intimou o prefeito da capital mineira a tomar ciência e a cumprir a liminar. A intimação determinava que o chefe do Executivo municipal teria 24 horas para esclarecer quais as providências tomadas para o cumprimento da norma.





Kalil, então, entrou com recurso na Corte e suspendeu a fiscalização em igrejas que realizam missas e cultos presenciais até que o assunto seja discutido no STF, a pauta desta quarta-feira (7/4).





Vacina falsa

Na entrevista ao O Globo, o prefeito de Belo Horizonte falou ainda sobre a falsa enfermeira presa pela Polícia Federal por realizar suposta vacinação contra COVID-19 em garagem de empresa de ônibus em Belo Horizonte. "Ainda bem que era água, né? Deram sorte que não era veneno", ironizou.