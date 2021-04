BH libera aulas presenciais para crianças de 0 a 5 anos a partir de 26/4

Leia:



Ao falar sobre os protocolos de segurança contra a COVID-19, o infectologista Unaí Tupinambás pediu para professores utilizarem duas máscaras e seguirem as regras impostas para frear a contaminação. "Estamos falando sobre a abertura de todas escolas infantis da cidade. Então, quando falamos da reabertura são das escolas municipais e particulares. Nós temos os protocolos da cidade, que serão adotados pelas instituições. O que está mais evidênciado é que não teremos retorno de cinco dias com todas as crianças. Vai depender do espaço fisico da escola", explica a secretária da Educação e professora, Ângela Dalben.Leia: Kalil: ''Não há nenhum município melhor que a nossa cidade'' Serão formados pequenos grupos de seis ou sete alunos e cada agrupamento terá um professor responsável. Ainda segundo a secretária, a tecnica utilizada será de "bolhas" respeitando o distanciamento social."Nessa pespectiva, caso aja, uma criança contaminada ou uma família, é que a comunicação seja muito importante e exista uma conversa para evitar a ida da criança para a escola", diz. "Por isso é preciso ser feito um dialogo permanente", afirmou.Questionado sobre a vacinação de professores, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, afirmou que "muitas categorias" trabalharam sem a imunização.Ao falar sobre os protocolos de segurança contra a COVID-19, o infectologista Unaí Tupinambás pediu para professores utilizarem duas máscaras e seguirem as regras impostas para frear a contaminação.

A decisão foi tomada após três dias de reuniões - entre as últimas quarta e sexta-feira - com o Comitê de Combate à COVID-19 da Prefeitura de BH, que analisa os indicadores na capital mineira e as propostas da sociedade civil. O comitê é formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás e pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.