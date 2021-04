Bolsonaro critica Kalil por restrições em BH: 'Reelegeram esse cara'

--> --> --> -->

(foto: Isac Nóbrega/Presidência da República )

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está preocupado com a concorrência na disputa eleitoral do ano que vem. Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (19/4), ele comentou sobre uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).





Aliança Brasil

Depois de criticar Lula e afirmar que quem vota nele é um "povo que merece sofrer ", Bolsonaro partiu para o ataque contra o prefeito de BH, que já admitiu numa entrevista recente que poderia se candidatar aEm declaração na portaria do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, Bolsonaro afirmou: “Dizem que não estou preocupado com a vida, que sou genocida. Prefeituras deitaram e rolaram no ano passado com o lockdown. E o povo reelegeu esses caras. Olha BH, reelegeram", afirmou.

Desfiliado do partido pelo qual se elegeu, por desavença com a executiva, Bolsonaro tentou criar um novo partido, o Aliança Brasil. Nessa segunda (19/4), ele admitiu que não conseguirá viabilizar (registrar no Superior Tribunal Eleitoral) a legenda a tempo de disputar a reeleição no ano que vem. “Estou atrasado (para se filiar a um partido). Esse mês, talvez eu resolva”, afirmou.

'Besteira em Casa'

Bolsonaro também comentou uma fala de um apoiador, sobre o fato de não haver corrupção no governo dele.



“Pode ser que aconteça. Em casa, às vezes, alguém faz besteira. Aí a gente corta o pescoço. Mas no sentido figurado, viu?”, disse Bolsonaro, sem fazer menção a processos que correm na Justiça contra os filhos dele, por suspeita de prática da rachadinha – termo usado para parlamentares que se apropriam ilegalmente de parte de salários de assessores.