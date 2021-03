FHC teme eleição de Lula em 2022 e presidente do PT ataca: 'inveja'

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada(PT-PR), criticou uma publicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele teme que a consequência dos atos deseja a eleição de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. A petista se incomodou com o tuíte e atacou FHC.

A mensagem de Fernando Henrique Cardoso concordava com a fala do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). “O senador Tasso tem razão: ou há um basta aos desatinos do Pr [Bolsonaro] ou... daránas eleições. Basta comparar e ver o vazio de lideranças. Estamos entre o trágico e o que já se viu. Sem horizontes animadores. Mesmo assim há que manter as esperanças”, escreveu.