Pesquisa: Bolsonaro perderia para Mandetta, Ciro, Lula e Haddad em 2º turno

Atlas Político divulgado nesta quinta-feira (11/03) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perderia o segundo turno das eleições gerais de 2022 contra Luiz Henrique Mandetta (DEM), Ciro Gomes (PDT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Haddad (PT). De acordo com a pesquisa, o atual chefe do governo federal venceria somente Luciano Huck (sem partido) neste cenário.









O próximo é o ex-deputado federal Ciro Gomes, que tem 44,7% contra 37,5% de Bolsonaro. O ex-presidente Lula apresenta 44,9% contra 38,8%, enquanto o ex-prefeito de São Paulo completa os vencedores, com 43% contra 39,4% do atual presidente.





Três empates técnicos também foram apresentados: contra o governador de São Paulo João Doria (39,3% a 39,8% de Bolsonaro); a ex-senadora Marina Silva (36,1% contra 37,1%); e o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro (33,1% contra 34,3%).





O único derrotado para Bolsonaro nos oito cenários de segundo turno é o apresentador de TV Luciano Huck (sem partido). Bolsonaro tem 37,3% dos votos totais contra 32,5% do comunicador.





Diretor-executivo do Atlas, Andrei Roman, relaciona o descrédito de Bolsonaro com a gestão durante a pandemia do novo coronavírus. “É o ponto de maior pessimismo com a evolução da COVID-19 no Brasil desde que começou a pandemia, e Bolsonaro sofre os reflexos”.





Apesar das derrotas, a pesquisa indica força de Bolsonaro no primeiro turno. Ele lidera as intenções de votos com 32.7%, seguido por Lula, com 27,4%, Moro, com 9,7%, e Ciro Gomes, com 7,5%. Neste cenário, nenhum dos outros oito nomes citados, que têm até o prefeito de Belo Horizonte - Alexandre Kalil (PSD) - com 0,7%, ultrapassa os 5%.





Para essa pesquisa, o Atlas ouviu 3.721 pessoas por meio de um sistema de apuração ligado à internet. O levantamento foi feito entre a última segunda-feira (08/03) e essa quarta-feira (10/03), com margem de erro de dois pontos percentuais.