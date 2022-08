Grupo de defesa dos animais reclama de pônei usado para atrair clientes

Pônei estava sendo usado para atrair clientes para a clínica veterinária (foto: Divulgação)

Um grupo de defensores de animais reclamou que um pônei não estava em condições adequadas em uma clínica veterinária no bairro Castelo, na região Norte de Belo Horizonte, neste sábado (6/8).Exposto ao sol forte, sem qualquer sombra, e a uma grande quantidade de ruídos e poluição devido ao trânsito na via, o animal, conforme os denunciantes, estava sendo utilizado como forma de publicidade para o empreendimento.

Uma mulher que passava no local, às 10h40, reclamou da situação. Segundo ela, o dono do estabelecimento afirmou que o equino era dele e que não havia maus-tratos.



Outras pessoas do grupo de defesa dos animais passaram pelo local momentos depois, por volta das 13h, e o pônei já não estava mais na região.



A reportagem tentou contato com a clínica, mas não obteve retorno.