Raiva: Fortaleza de Minas registra 2 mortes de bovinos; Piumhi tem suspeita

A doença é letal em cerca de 100% dos casos e a morte do animas ocorre entre 5 e 7 dias após os sintomas (foto: IMA)



O constante número de raiva animal deixa a região do Sudoeste de Minas em alerta. A Coordenadoria Regional do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) em Passos registrou duas mortes de bovinos pela doença e uma suspeita na região nos primeiros seis dias deste mês de agosto.Os casos de óbitos foram detectados em duas propriedades em Fortaleza de Minas e a suspeita ocorreu em Piumhi.

Para o coordenadoria do instituto em Passos, os três registros não caracterizam um surto de raiva animal. A doença é transmitida por morcegos hematófagos infectados que mordem os animais e o vírus, considerado um dos mais letais do mundo, entra na corrente sanguínea e chega ao sistema nervoso.



A raiva é letal em cerca de 100% dos casos e a morte do animas ocorre entre 5 e 7 dias após os sintomas. Para evitar a raiva, a vacinação é indicada a partir dos três meses de idade.





Uma outra maneira de proteger o rebanho do ataque de morcegos é promover uma varredura nas fazendas e sítios para encontrar os locais onde se alojam durante o dia, como casas velhas abandonadas, cavernas e buracos profundos em rochas, para que o IMA faça a captura.





Muzambinho



Subiu para seis o número de casos positivos de raiva em animais bovinos em Muzambinho. Os resultados de mais um animal contaminado foi confirmado nesta quinta-feira (04/08) pelo IMA. Uma bezerra também possui sintomas da doença na cidade. O animal é de outra fazenda em Muzambinho.





O Departamento de Agricultura da Prefeitura de Muzambinho, juntamente com a Vigilância Sanitária, confirmaram no dia 23 de julho que três cabeças de bovinos que testaram positivo para a raiva morreram nas últimas semanas. Na semana passada, dois novos casos foram confirmados.





Olho vivo

Diante de confirmação de casos de raiva bovina na região, com registros em Muzambinho, Fortaleza de Minas e uma suspeita em Piumhi, a Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento da Prefeitura de Passos informa que a pasta está alinhada com os órgãos competentes que fazem estudos e análises de casos de raiva animal para acompanhamento.





Há três anos não há qualquer notificação em animais de grande porte (equinos, bovinos, suínos e muares) nem em animais de pequeno porte (cães e gatos) em Passos.