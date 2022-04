Raiva humana em reserva maxacali preocupa autoridades

Fábio Baccheretti, Secretário de Saúde de Minas Gerais (março de 2022) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press )

Praticamente todos os cerca de mil moradores da comunidade onde foram registrados casos de raiva humana, em Bertópolis, no Vale do Mucuri, foram vacinados com a primeira dose profilática contra a doença. A informação foi dada pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (29).