Confirmada morte por raiva em Minas

Adolescente morreu na segunda-feira (04/04), na UPA da cidade de Teófilo Otoni, Região do Vale do Mucuri (foto: Reprodução/Agência Minas)

O exame laboratorial do caso do menino de 12 anos, da reserva indígena maxacali, no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, que morreu em 4 de abril, depois de ser mordido por um morcego hematófago, deu resultado positivo para a raiva humana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





Nesta terça-feira (12/04), a SES-MG informou que a menina de 12 anos, da mesma etnia de Bertópolis, que também foi mordida por um morcego hematófago, internada no Hospital João Paulo II, em Belo Horizonte, tem quadro estável, “com evolução positiva”. Ainda de acordo com a pasta, foi coletada amostrada para exame laboratorial, cujo resultado ainda está sendo aguardado.





De acordo com o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), a familia do adolescente revelou que ele havia sido mordido pelo morcego na área maxacali, na aldeia Pradinho, 10 dias antes, mas continuou recebendo “tratamento” apenas com os rituais indígenas, até que o caso se agravou e foi encaminhado para o atendimento médico hospitalar.