SES confirma morte por raiva e vacina comunidade rural

Agente da zoonoses mostra morcego hematófago, mamífero transmissor da raiva: jovens da reserva maxacali em Bertópolis foram mordidos (foto: Marcelo Sant'Anna/EM/D.A PRESS - 29/6/05)





Exames laboratoriais confirmaram que infecção por raiva humana provocou a morte de um adolescente de 12 anos em Minas Gerais. O garoto, da reserva indígena maxacali, no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, morreu em 4 de abril, depois de ser mordido por um morcego hematófago. O resultado dos testes foi confirmado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





De acordo com a secretria, é estável, “com evoluçaõ positiva”, o quadro da garota da mesma idade e etnia internada desde a semana passada no Hospital João Paulo II, em Belo Horizonte, também depois de ser mordida por uma morcego hematófago em Bertópolis. Ainda de acordo com a pasta, foi coletada amostrada para exame laboratorial, cujo resultado ainda está sendo aguardado.





O menino maxacali deu entrada na unidade de pronto-atendimento (UPA) de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri em 3 de abril, apresentando febre, confusão mental, agitação, vômito, sialorreia, edema e ferida no lábio superior. O quadro se agravou e evoluiu para óbito no dia seguinte.





De acordo com o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), a família do adolescente revelou que ele havia sido mordido pelo morcego na área maxacali, na aldeia Pradinho, 10 dias antes, mas continuou recebendo “tratamento” apenas com os rituais indígenas, até que o caso se agravou e foi encaminhado para o atendimento médico-hospitalar.





Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o último caso de morte por raiva humana em Minas Gerais havia sido registrado em 2012, no município de Rio Casca, na Zona da Mata. A vítima foi um produtor rural, que também foi mordido por um morcego hematófago.





No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o último caso da doença ocorreu em novembro de 2021, no município de Chapadinha (MT). Antes, houve no país dois registros da doença em 2020, em Angra dos Reis (RJ ) e Catolé da Rocha (PB); e um caso em 2019 – Gravataí (SC).





PREVENÇÃO





Desde sábado (9/4), a SES-MG está organizando e monitorando a vacinação de pré-exposição para todos os moradores da localidade rural, cerca de 1.100 pessoas. Além disso, a secretaria disponibilizou 100 doses de vacina antirrábica animal para vacinação de cães e gatos de Bertópolis, total que contemplaria a população animal estimada da região. Essa ação tem o intuito de prevenir e controlar a doença. A pasta ressalta a importância de se procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação da necessidade de adoção de medidas profiláticas (administração de vacina e/ou soro) em caso de qualquer incidente com mamíferos silvestres ou domésticos, sobretudo morcegos, cães e gatos.





Ainda na semana passada, a SES encaminhou notificação da morte do adolescente com suspeita de raiva humana ao Ministério da Saúde e anunciou uma série de medidas preventivas contra a transmissão da doença no estado, entre elas a investigação na localidade de ocorrência da exposição com busca ativa de pessoas que tiveram contato com o caso suspeito.





Conforme informa o Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave (...), que se caracteriza como “uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%”. A forma mais eficaz de prevenção contra a doença é vacina antirrábica, descoberta pelo cientista francês Louis Pasteur em 1885. A vacina pode ser aplicada pré ou pós-exposição ao vírus que provoca a doença, transmitida ao homem por mamíferos, entre eles cães e gatos, que devem ser imunizados a partir dos três meses de idade.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais