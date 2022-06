Minas confirma quarta morte por raiva humana no ano

Surto da doença na área rural de Bertópolis já matou quatro crianças Maxacalis neste ano (foto: Reprodução/Redes sociais) A quarta morte por raiva humana no ano, em Minas Gerais, foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A vítima da doença foi uma menina de quatro anos, falecida no dia 28 de maio. Ela era moradora da área rural de Bertópolis, no vale do Mucuri, onde ocorreram todos os casos confirmados da doença.









A secretaria informa que, até 26 de maio, a área rural de Bertópolis contava com cerca de 90% da população vacinada com duas doses da vacina contra a raiva humana. Além disso, até 16 de maio, 755 cães e gatos já haviam recebido imunizante contra a doença.





Antes dos casos deste ano, a última morte em decorrência da doença havia sido registrada em 2012, em Rio Casca, na Zona da Mata. Segundo o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, a letalidade da raiva humana é de quase 100%, e, por isso, os casos recentes preocupam.













Outras mortes confirmadas





A primeira morte por raiva humana em 2022 foi de um paciente de 12 anos, que faleceu em 4 de abril. O segundo caso foi de uma menina da mesma idade. Ela foi notificada com a doença em 5 de abril e foi internada, ficando 16 dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil João Paulo II até não resistir





O terceiro caso foi de uma criança de 5 anos, que faleceu em 17 de abril. Todas as fatalidades aconteceram com crianças da reserva indígena Maxakali.









Casos suspeitos





Além das quatro mortes confirmadas, o Estado também registrou duas suspeitas de raiva humana neste ano. O primeiro caso foi notificado em 21 de abril. Trata-se de uma criança de 11 anos, também da área rural de Bertópolis, que teve sintomas como febre e dores de cabeça. Devido à proximidade com ocorrências confirmadas da doença, o quadro do paciente foi investigado, mas a presença do vírus da hidrofobia foi descartada. Ele recebeu alta hospitalar no início de junho.





Atualmente, há um caso sob investigação da SES-MG; trata-se de um jovem de 17 anos morador de Teófilo Otoni, também no Vale do Mucuri e a cerca de 130 quilômetros de Bertópolis. Ele foi hospitalizado com sintomas neurológicos, porém, ainda não há a confirmação de raiva humana.