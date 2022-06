Cão que perdeu olho em pet shop pode virar nome de lei

Deputado Osvaldo Lopes (PSD) deve apresentar projeto de lei que regulamenta ambientes que ficam responsáveis temporariamente por animais (foto: Reprodução)

O deputado estadual Oswaldo Lopes (PSD) apresentou o Projeto de Lei (PL) 1647/2020, chamado de "Lei Beethoven", que busca regulamentar os lares temporários domésticos, como hotéis,e outros ambientes, onde animais são deixados por seus tutores ocasionalmente.



O autor do projeto afirma que a medida tem como objetivo evitar tragédias devido à "falta de protocolos responsáveis e técnicos", como no caso do cachorrinho Beethoven, tutelado pela advogada Idamara Fernandes.

No dia 20 de maio, o cão da raçafoi deixado em umpara tomar banho e ser tosado, ele também ficaria no local por uns dias, pois Idamara iria viajar e só retornaria no dia 23.

No dia seguinte à entrada do cão, ela recebeu uma ligação de uma clínica veterinária, avisando que Beethoven havia perdido um olho devido a um quadro de hemorragia.



A funcionária do pet shop, que fica em Ipatinga, no Vale do Aço, informou que estava dando banho em outro cachorro e não viu o que aconteceu, segundo Idamara.

O Pet Ateliê Ipatinga, que estava com a tutela de Beethoven quando o animal perdeu um olho, mudou de endereço e nome, mas segue atendendo normalmente. Eles dizem que tudo será esclarecido na Justiça.



A advogada afirmou que, em Minas Gerais, basta um alvará sanitário para abrir um pet shop, não sendo obrigatório a presença de um médico veterinário nem que os funcionários tenham algum curso para manejar os animais.

