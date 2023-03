Jovem de 22 anos é preso por ter relações sexuais com menina de 12

Um jovem de 22 anos foi preso em Uberlândia, nesse fim de semana, por ter sido flagrado com uma menina de 12 anos durante um encontro. A família da jovem a encontrou na casa do rapaz depois de 12 horas de desaparecimento. O homem e a vítima confirmaram que houve sexo entre eles, o que levou à prisão dele por estrupro de vulnerável.

Há dias eles vinham conversando por meio de uma rede social e, no dia do encontro, ela se ofereceu para entregar uma encomenda para o irmão no trabalho dele, no bairro Santa Mônica, na Zona Leste da cidade do Triângulo Mineiro. Essa foi uma desculpa para sair de casa e se encontrar com o homem. Depois disso, a jovem desapareceu.