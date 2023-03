Tio que abusou da sobrinha já está preso

Turmalina é conhecida por ser uma cidade turística (foto: Facebook)

Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, sua sobrinha. O pai da vítima, que também estava envolvido, foi preso.

O suspeito do crime já havia sido preso preventivamente com o desenrolar das investigações. A polícia descobriu que o próprio pai da menina, de 38 anos, não apenas teve conhecimento do crime, como também consentiu na relação entre os dois.

Por esse motivo, o pai da vítima também foi indiciado por estupro de vulnerável, no mesmo inquérito policial, que já foi foi encaminhado à Justiça. Os dois foram levados para o sistema prisional.