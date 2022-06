Pet shop onde cachorro perdeu o olho muda de endereço e continua atendendo

Cachorro Beethoven, à esquerda imagem pós operatório em que perdeu o olho, e à direita, imagem antes do acidente (foto: Arquivo Pessoal/ Divulgação)





O "Pet Ateliê Ipatinga", onde o shih tzu Beethoven perdeu o olho, mudou de endereço e permanece aberto mesmo com o caso sem esclarecimentos. A tutora e advogada do caso, Idamara Fernandes, afirma ser uma "insensibilidade" por parte do estabelecimento.





Nos comentários do pet shop no Google, internautas questionam sobre o ocorrido: "Que absurdo fazer isso com um cachorrinho, vocês vão pagar tudo que fizeram e ainda têm a cara de pau de ficar aberto", afirmou um usuário anonimamente.









Leia também: Cãozinho vai ao pet shop e volta sem olho De acordo com uma responsável pelo pet shop, o estabelecimento está buscando esclarecer tudo judicialmente. A dona de Beethoven, argumentou que, em termos judiciais, foi deferida uma liminar pedindo a apresentação de documentos e fotos do ocorrido. Além disso, o inquérito foi instaurado para recolhimento das imagens de câmeras de segurança, e passou por perícia.





Devido a grande repercussão do caso, a Ordem de Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) nomeou a advogada e tutora de Beethoven, Idamara Fernandes, a diretora da coordenadoria fiscal de combate aos maus-tratos.





O caso





A advogada Idamara Fernandes foi surpreendida ao buscar seu cachorrinho, Beethoven, no pet shop, no dia 20 de maio. De acordo com ela, o cão da raça shih tzu, chamado Beethoven, foi deixado no local para banho e tosa, como de costume. De repente, ela recebeu uma ligação de uma clínica, avisando que seu cãozinho tinha perdido o olho devido a um quadro de hemorragia. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço.





*estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges













