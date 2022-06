COVID-19: junho tem 30% mais casos confirmados que total de maio

Número de casos de COVID não para de crescer em Minas (foto: Pixabay)

Mais 13.099 pessoas testaram positivo para a COVID-19 em Minas Gerais entre sexta (10/6) e esta segunda-feira (13/6), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Foram também novas 18 mortes pela doença em 72h Mais 13.099 pessoas testaram positivo para a COVID-19 em Minas Gerais entre sexta (10/6) e esta segunda-feira (13/6), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Foram também novas 18 mortes pela doença em 72h









Em junho, nos últimos 13 dias, o total de casos de COVID chegou a 75.983, número 30% maior que o total de confirmados em todo o mês de maio, com 58.366 infecções.





A média móvel de casos diários está em 6.456,6, número que tem crescido em curva ascendente no painel de monitoramento da SES-MG.





Segundo o vacinômetro, 83% dos mineiros com mais de 5 anos se vacinaram com as duas doses, mas 59% da população maior de 18 anos recebeu o primeiro reforço. Já a 4ª dose, ou segundo reforço, foi aplicada em 29% do público-alvo.





Além das ações de repescagem de todos os públicos já convocados, a Prefeitura de Belo Horizonte imuniza com a 4ª dose nesta segunda os profissionais de saúde com mais de 30 anos . Os locais de vacinação são dinâmicos e devem ser conferidos no portal da PBH