Gasolina em BH já chega a custar até R$ 7,79, aponta pesquisa

Mesmo com redução, valor da gasolina continua elevado em BH e região (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O preço médio da gasolina iniciou o mês de junho com uma redução de 1,34%, equivalente a R$ 0,16, em Belo Horizonte e região metropolitana, em comparação aos preços da segunda semana de maio, segundo levantamento feito pelo Mercado Mineiro e pelo aplicativo ComOferta. A pesquisa mostra que os preços tiveram uma leve queda, mas o valor médio ainda é de R$ 7,44, antes era R$ 7,54.





Para os usuários de etanol o cenário também foi de redução, mas muito mais significativo. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 4,78 e o maior de R$ 5,59, variação de 17%.





Em comparação com o levantamento realizado dia 15 de maio, o preço médio do etanol caiu 7,14%, isto é R$ 0,62. O valor médio era R$ 5,57 e reduziu para R$ 5,17.





De acordo com o economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo ComOferta, Feliciano Abreu, no momento o etanol é viável para o bolso do consumidor, já que o litro do combustível corresponde a 69% do preço médio da gasolina comum.





Ainda segundo o especialista, o valor do diesel está praticamente estável, tendo caído 1% nos últimos 30 dias, o que equivale a R$ 0,08. O preço que era R$ 7,02 reduziu para R$ 6,94.





Já o preço médio do diesel s10 subiu 80%. UM reajuste de R$ 3,09, se compara os valores de janeiro de 2021 a junho de 2022. O preço médio que era R$ 3,85 foi para R$ 6,94. O menor preço do litro do diesel encontrado durante a pesquisa foi R$ 6,74 e o maior R$ 7,39, com variação de 9,64%.









