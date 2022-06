Adultos com mais de 58 anos podem receber a 4ª dose da vacina contra a COVID-19 em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Os trabalhadores da área da saúde com mais de 30 anos devem receber a 4ª dose da vacina contra a COVID-19 nesta segunda-feira (13/6), em Belo Horizonte. Moradores da capital mineira com mais de 58 anos, também já podem receber a dose adicional, desde que tenham um intervalo mínimo de 4 meses desde o reforço.





O cronograma de repescagem para os grupos prioritários e faixas etárias já convocadas também segue na capital. Para aqueles que ainda não completaram o ciclo vacinal, estão disponíveis a primeira dose, segunda dose, reforço e adicional.













Dose de reforço





As aplicações da dose de reforço das vacinas contra a COVID-19 levam em conta o intervalo de 4 meses após a segunda dose. Excepcionalmente em relação à Janssen, o intervalo é de 2 meses entre a primeira dose e o primeiro reforço.





O público com mais de 18 anos que recebeu a primeira dose da Janssen pode tomar o reforço dois meses após a primeira aplicação. Segundo orientações do Ministério da Saúde, atualmente o esquema vacinal da Janssen é composto pela administração da primeira dose e reforço. No caso de idosos de 60 anos ou mais, há ainda a segunda dose de reforço.





Para idosos ou imunocomprometidos é indicado a aplicação de uma segunda dose de reforço, com intervalo mínimo de 4 meses a partir da primeira dose de reforço.





Pessoas acamadas devem aguardar o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.